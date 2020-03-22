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أخبار العالم

أمريكا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في نسبة إصابات كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة أصبجت الدولة الثالثة عالميًا من حيث الإصابات المسجلة بـ فيروس كورونا المستجد بعد الصين وإيطاليا.

وقالت الشبكة إن عدد الإصابات بـ فيروس كورونا التي سجلتها الولايات المتحدة حتى يوم الأحد، وصل 29235 إصابة.

وتخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة. يأتي ذلك فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض كورونا انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 53 ألفًا في إيطاليا إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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