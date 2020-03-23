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حوادث

ضبط 30 ألف قفاز طبي في سوق سوداء بـ كفر الشيخ

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:08 م
صورة أرشيفية - قفاز
صورة أرشيفية - قفاز
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية؛ لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بمدينة كفرالشيخ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار.

في سياق متصل، شنت الجهات الرقابية والأمنية حملة مكبرة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ برئاسة المحاسب عماد حبيب، والفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي بكفرالشيخ، برئاسة الدكتور تامر حجازي.

وأسفرت حملات المرور عن ضبط نحو 30 ألف قفاز طبي "جوانتي"  لدى أحد تجار المستلزمات الطبية، وذلك قبل بيعها سوق سوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن ضبط نحو 60 عبوة محلول ملحي محظور وجودها في مثل هذه المحال، وجرى تحرير محضر رقم 3005 جنح قسم أول كفرالشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، فى إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية والمواد الطبية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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