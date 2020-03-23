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محافظات

كورونا يضرب بورصة الدواجن بالقليوبية.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:34 م
دواجن
دواجن
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إبراهيم الهوارى

أكد مجدي نجاح المدير التنفيذي لبورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية ، أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة وذلك يرجع إلى الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار مدير البورصة ، الى أن جميع السلع غير التموينية في حالة صعود وهبوط دائم ويجري تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب وأنه في الفترة الحالية أسعار السلع في حالة تذبذب والأسعار ليست ثابتة.

وأكد أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع اليوم وصل إلى 27 جنيها مشيرا إلى أن سعر الكيلو منذ يومين كان بـ 30 جنيها مضيفا أن الأسعار تتغير حسب العرض والطلب.

وأضاف أنه وفقا لمعدلات إقبال المواطنين والكميات المعروضة يجري تحديد السعر مؤكدا على أن شراء كل مواطن لاحتياجاته المعتادة فقط يدفع الأسعار للرجوع إلى معدلاتها الطبيعية.

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