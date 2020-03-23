الجامعات تسابق الزمن.. خطط فعالة لإثبات نجاح التعليم عن بعد في وقت قياسي.. تأسيس ستوديوهات ومنصات إلكترونية.. حلول سريعة لإزالة المعوقات أمام الطلاب

رئيس جامعة سوهاج: ينبغي التوصل لحلول بشأن قصور التعليم عن بعد في الكليات العملية

جامعة الزقازيق: تأسيس ستوديوهات خاصة للتعليم عن بعد رئيس جامعة حلوان يوضح آلية التعليم عن بعد للطلاب سياسة القاهرة: لا يمكن تحديد مدى نجاح التعليم عن بعد حتى الآن









قدمت الجامعات المصرية تحركا سريعا وناجحا في كل ما يخص وضع آليات منظومة التعليم عن بعد وتطبيقها بشكل عملي وسهل للطلاب، فشهدت الكليات إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية جديدة، وإطلاق مجموعات للفرق على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية الوصول، وأخيرا إنشاء ستوديوهات لتسجيل المحاضرات بالفيديو.









وفي ذلك السياق قال الدكتور محمود عبد اللطيف، رئيس المكتب الإعلامي لجامعة الزقازيق، إن الجامعة بدأت في التعليم عن بعد من خلال آلية محددة ومن خلال اجتماع مع مجلس عمداء الكليات في بداية شهر مارس مع بدء ظهور فيروس كورونا في مصر.









وأضاف "عبد اللطيف" في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم تقديم المحاضرات مكتوبة وأخرى مسجلة وأيضا بالفيديو أو من خلال برامج مثل السبورة بحيث تنشر المحاضرات في موعدها بشكل دوري، حيث يوجد على الأقل محاضرتان للكليات النظرية والعملية.









وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بعملهم وفق آليات مباشرة يوجهها لهم عمداء الكليات، حيث يستغل أعضاء هيئة التدريس فيسبوك وبرنامج تليجرام ويوتيوب وموقع الجامعة ومدونات تم تأسيسها ووضعت عليها المقررات كاملة مثل كلية الآدارب والتجارة، كما يوجد بينهم بعض الأقسام والكليات ممن أسسوا جروبات خاصة على فيسبوك لكل فرقة تنشر عليها المحاضرات.









وأوضح أنه حتى الآن تواجه الجامعة وطلابها معوقات تحاول أن تتخطاها ولكن أكبر عقبة حاليا هي الانتشار حتى تصل المحاضرات للطلاب، كما توفر العديد من الحلول للتسهيل على الطلاب، بفضل توجيهات رئيس الجمهوية فزيادرة سرعة الإنترنت سهل على أعضاء هيئة التدريس تحميل المحاضرات.









وتابع: "هناك كليات مثل التجارة والآداب قاموا بعمل ستوديو خاص بهم وتم رفع المحاضرات تباعا، بحيث يكونوا مخصصين في التسجيل بالفيديو في حالة استمرارا الأزمة وتعليق لدراسة لفترة أخرى".

















بينما قال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن التعليم الإلكتروني نجح بنسبة كبيرة داخل الجامعات المصرية والتي بدأت في نشر مقرراتها إلكترونيا منذ بدء تعليق الدراسة وإقرار تطبيق التعليم عن بعد، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه في الكليات العملية رغم أنه نال نجاح كبير في الكليات النظرية.





وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن البيئة التعليمية حاليا ليست مجهزة للجزء العملي بل للمقرات النظرية فقط، مشيرا إلى أنه لابد من شرح العملي للطلاب بشكل يتواجدون به في الكليات، وبالتالي تحتاج الكليات إلى إيجاد حل للتطبيق العملي في المستقبل بطرق جديدة ليتم القضاء على قصور التعليم عن بعد في الكليات العملية.





وكان الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، قد عقد اجتماعًا مع مسئولى الخدمات الإلكترونية بالجامعة طبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة لتنفيذ خطة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمناقشة آليات خطة التحول إلى التعليم الإلكترونى ، وخطوات تنفيذ المحاضرات الإلكترونية ، بحضور الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية ، والدكتور محمد حشمت مدير البوابة الإلكترونية .





















وفي سياق متصل قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق التعليم الإلكتروني هو تجربة ممتازة تتطور كل يوم ، حيث استطاعت أن تثبت نجاحها، مشيرا إلى ان الجامعة تعمل على تلبية طلبات الطلاب في كل ما يخص التعليم الإلكتروني وتقدم لهم كافة احتياجاتهم.









أشار نجم فى حوار مسجل نشره لطمأنة طلاب الجامعة إلى أن عند بدء تطبيق منظومة التعليم الالكترونى كانت كافة كليات جامعة حلوان و هي 22 كلية و معهد جاهزين للانطلاق بالمنصات الالكترونية ، متحدين كافة العقبات التى واجهوها لإنقاذ مصلحة الطلاب .









أكد نجم أن الجامعة بكافة عامليها و اساتذتها و عمدائها يعملون جاهدين لحل جميع مشاكل الطلاب مع التعليم عن بعد و تلبية كافة الملاحظات التي تم إرسالها عبر الطالب نرمين رئيسة اتحاد طلاب جامعة حلوان .









كما قال الدكتور محمود السعيد ، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الجامعات مازالت في بداية تجربة التعليم عن بعد ولا يمكن تحديد مدى نجاحها لكن الأمور تسري على ما يرام حتى الآن حيث قامت جامعة القاهرة بوضع صفحة إلكترونية وضعت عليها جميع المحاضرات لكل الكليات.











