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سيارات

لماذا لجأت الحكومات لشركات السيارات فى صناعة الأجهزة الطبية؟

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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كريم عاطف

عندما يتعرض العالم لكارثة أيا كانت صحية أو طبيعية أو مصطنعة، يتحد الجميع للخروج من هذه الأزمة، ويصبح للعلماء والباحثين الكلمة الأعلى فى ذلك للتخلص من الآثار المترتبة عليها، والتى من الممكن إذا استمرت أن تفنى وتصيب الجميع.


وبالفعل حدث هذا فى الماضى عندما حلت على العالم الحرب العالمية الثانية، لجأت بعض الدول مثل ألمانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لشركات السيارات التى تمتلك مراكز أبحاث تكنولوجية جاهزة لصنع مركبات وآليات حربية.


وأيضا عندما اجتاح العالم وباء أو مرض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" عام 2002 وأيضا خرج لأول مرة من الصين، قامت الدول بجعل معظم الشركات التي تمتلك مراكز بحثية والتى تعتبر جاهزة للتعامل مع الوضع بالمساعدة فى إنتاج معدات طبية حتى الخروج من هذه الأزمة.


وها نحن اليوم نشاهد تكرار نفس القصة مع شركات السيارات العالمية التي تمتلك مراكز بحثية كبيرة، فجميع الدول الكبرى وحكوماتها طلبت دعمها فى مواجهة فيروس " كوفيد-19" او فيروس كورونا المستجد، وانتاج معدات واجهزة طبية لمحاربة ومواجهة هذا الوباء العالمي الجديد.

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وبالفعل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات صناعة السيارات الأمريكية بالبدء فورا في تصنيع أجهزة تنفس لمساعدة المصابين في أزمة كورونا.


وأعلن البيت الأبيض الأمريكي، أنه سيبحث مع شركات التكنولوجيا الكبيرة، كيفية مكافحة فيروس كورونا الجديد.


وقال البيت الأبيض إنه سيلتقي شركات كبيرة في مجال التكنولوجيا لتنسيق الجهود المتعلقة بتفشي فيروس كورونا الجديد، سعيا للسيطرة على انتشار المرض القاتل.


وعلى الفور استجابت عدد من الشركات مثل فورد وجنرال موتورز وتيسلا وفيراري عن استعدادهم لتحويل عمليات الإنتاج تجاه صنع معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا.


وصرحت فورد أنها باستعداد لإنتاج أجهزة التنفس والمعدات الأخرى، مؤكدة أنها في مناقشات مع الحكومة الأمريكية حول الأمر، و أصدرت جنرال موتورز تصريحات مشابهة.


رئيس تيسلا، ايلون ماسك، أرسل تغريدة: سنقوم بصنع أجهزة التنفس في حالة وجود نقص" ، و إعلان فيراري عن استعدادها لخطوة مباشرة لدعم القطاع الطبي الإيطالي .


أما فى الصين بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قررت شركات صناعة السيارات إنتاج كمامات صحية بسبب نقص تلك الكمامات الضرورية للحد من انتشار الفيروس


ومن بين تلك الشركات التي اتخذت تلك الخطوة مجموعة "جوانجزهاو أتومبيل جروب " ، التي تتعاون مع شركتي “تويوتا موتوز” و”هوندا موتورز” في صناعة السيارات، وكذلك شركة تصينع السيارات الصينية العملاقة " بي واي دي أوتو".


وأوضح  بيان صادر عن شركة “سياك جم ولنج”، وهي شركة تابعة لشركة جنرال موتورز في الصين، إنها أقامت 14 خط إنتاج بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 1.7 مليون كمامة، وقد طرحت أول دفعة من الإنتاج يوم الأحد.


وفي نفس السياق قالت شركة بي واي دي أوتو أنها بدأت في تصنيع الكمامات قبل 17 فبراير، موضحة أن إنتاجها سيصل إلى 5 ملايين قطعة يوميا بنهاية الشهر ، وستنتج كذلك نحو 50 ألف زجاجة من السوائل المعقمة.


ونوهت الشركة الصينية إلى أنها ستقوم بتوزيع الدُفعات الأولى من منتجاتها على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى المتطوعين والعاملين في المطارات وشركات الطيران، بالإضافة إلى عمال الشركة ذاتها.

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