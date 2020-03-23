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ندى زين الدين تحكي عن تجربتها مع فيروس كورونا باليابان.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:52 م
ندا زين الدين تحكي
ندا زين الدين" تحكي عن تجرتها مع فيروس كورونا باليابان
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ريهام فيكتور
قالت ندى زين الدين، الباحثة والرحالة، وإحدى العائدين من اليابان وتحكى عن تجربتها في العزل الصحي هناك ، إنه تم الاشتباه في إصابتها بكورونا، لافتة إلى أن درجة حرارتها لم تكن تنخفض عن 39 درجة وقامت بعمل تحليل للدم وتأكدت أنه فيروس كورونا.

وأضافت من خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ولم تصل حالتها إلى الكحة أو السعال، لأن هذه هي أخطر مراحل الإصابة بكورونا، وتعتبر كارثة حقيقية ولابد العزل فى مستشفى تحت الرعاية الطبية .

وأشارت الباحثة والرحالة إلى أنها كانت تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وكانت الطبيبة تعطيها أدوية برد عادية ومسكنات مع شرب الليمون الساخن كل صباح لتقوية المناعة إلى أن تماثلت للشفاء.

وتابعت أن أحد الأطباء كشف عن سر تحديد 15 يومًا فقط للعزل الطبي، وهو أن الجسم عندما ينعزل عن العالم الخارجي سواء كان درجة حرارة أو الاحتكاك فإن الجسم يقوم بعمل إعادة تشغيل لنفسه أوتوماتيكًا ويعمل جهاز المناعة لديه ويطرد ليس كورونا فقط ولكن كل الأمراض الأخرى.
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