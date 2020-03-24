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رياضة

عدلي القيعي يكشف رأيه فى تجديد تعاقد أحمد فتحي مع الأهلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد رشاد
قال عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي  الأهلي إنه يتمنى بقاء أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في ناديه إذا رأى أن مصلحته تتحقق في التجديد.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أعلنت تأجيل المفاوضات مع فتحي مرتين لتواجد الأخير خارج القاهرة في إجازة.

وأضاف القيعي خلال تعليقه عبر قناة الأهلي "نتمنى بقاء فتحي أحد العناصر الهامة والمؤثرة في الفريق ، لو رأى فتحي أن مصلحته لن تتحقق بالوجود للنادي أتمني مصارحته بقراره ".

وأنهى " فتحي قدم الكثير للأهلي ونحن نقدره وانصحه بتجرد بالتجديد لمصلحته في المقام الأول ".
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