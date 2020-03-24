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أخبار البلد

فرق من شباب مصر في ميلانو لمساعدة المحتاجين من ذوى الأسر المتضررة بكورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:15 ص
محمد عنتر
محمد عنتر
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سعيد العربي
قال محمد عنتر، عضو الجمعية الايطالية المصرية بميلانو  إنه لم يتم رصد أي حالات جديدة لمصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك باستثناء الحالات التي سبق الإعلان عن إصابتها بكورونا وهم حالتي وفاة. 

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وأضاف محمد عنتر في تصريح لـ "صدى البلد"أن المصريين المقيمين في إيطاليا يتبعون التعليمات والإرشادات التي أصدرتها الحكومة الإيطالية وخصوصا التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.


ووجه "عنتر" الشكر لكل مصري مقيم في إيطاليا لاتباعة التعليمات وإظهار الشخص المصري بصورة محترمة وليس ذلك فقط بل قام بعض الأشخاص المصريين شباب وبنات بتشكيل فريق متطوع للعمل في جميع أنحاء ميلانو وتغطية المحتاجين من أصحاب الأسر الذين تضرروا من هذا الوباء.


وأوضح أن الأمر لم يقتصر فقط على مساعدتهم للمصريين بل كل من يحتاج إلى مساعدة قدمها لهم الشباب المصري دون النظر للجنسية موجها الشكر للقنصلية المصرية لمتابعتها الموقف أولا بأول ومد يد المساعدة للجميع.

ونوه إلى أنه منذ الأمس واليوم والأرقام تنخفض مقارنة بالأيام السابقة وهذا شيء يدعو للتفائل ونحن هنا في متابعة دورية للأمور.


ووجه رسالة للمصريين أن يتبعوا تعليمات الحكومة ويلتزموا المنزل ويتجنبوا الاختلاط في الأيام القادمة حتى يمر الأمر بسلام بأقل الخسار البشرية.
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