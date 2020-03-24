أوناجم: لدي الكثير لأقدمه مع الزمالك وعرفت قيمة جماهيره في قطر

أعرب محمد أوناجم لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن اشتياقه للجماهير البيضاء، قائلا "لدي الكثير لدي الكثير لكي أقدمه للزمالك".





وقال أوناجم في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "اشتقنا لجمهور الزمالك، وعلمت قيمته عندما خضنا مباراة الترجي التونسي في السوبر الافريقي بقطر".









وتابع: "عندها شاهدنا جمهور كبير يحب الزمالك والفريق".





وأردف: "الناس قالت إننا سنمر بشهر صعب على الزمالك ولن نأخذ بطولة، ولكن اللاعبين كانوا رجالًا وحققنا البطولتين".





وتابع: "لدي الكثير لكي أقدمه للزمالك، لدينا رئيس نادي محترم وابنه المشرف على الكرة".





واستطرد: "كلنا أخوة في الزمالك، ونلقى معاملة جيدة من اللاعبين الكبار".