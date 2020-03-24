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رياضة

أوناجم: لدي الكثير لأقدمه مع الزمالك وعرفت قيمة جماهيره في قطر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 ص
حسام الحارتي
أعرب محمد أوناجم لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن اشتياقه للجماهير البيضاء، قائلا "لدي الكثير لدي الكثير لكي أقدمه للزمالك".

وقال أوناجم في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "اشتقنا لجمهور الزمالك، وعلمت قيمته عندما خضنا مباراة الترجي التونسي في السوبر الافريقي بقطر".


وتابع: "عندها شاهدنا جمهور كبير يحب الزمالك والفريق".

وأردف: "الناس قالت إننا سنمر بشهر صعب على الزمالك ولن نأخذ بطولة، ولكن اللاعبين كانوا رجالًا وحققنا البطولتين".

وتابع: "لدي الكثير لكي أقدمه للزمالك، لدينا رئيس نادي محترم وابنه المشرف على الكرة".

واستطرد: "كلنا أخوة في الزمالك، ونلقى معاملة جيدة من اللاعبين الكبار".
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