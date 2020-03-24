وزير الإعلام: الدولة تتخذ الإجراءات لمواجهة كورونا وعدم الوصول للمرحلة الثالثة

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، أن مصر تواجه أزمة كورونا في المرحلة الثانية، وفقا للتقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن خطة الدولة الحالية تعمل على هذه المرحلة وجميع الخيارات مفتوحة لعدم الوصول إلى المرحلة الثالثة.





وعلق أسامة هيكل على فكرة حظر التجول في البلاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "الحدث" الفضائية مساء الاثنين، قائلا: "إن حظر التجوال من ضمن الإجراءات الواردة إذا استمرت الزيادة بهذا الشكل في أعداد المصابين، وموعد تطبيقه هو الفيصل".





وأضاف أن كل مرحلة لها خطتها، مبينا أن تعطيل الدراسة وتعليق رحلات الطيران وتحديد ساعات عمل المحال التجارية هي ضمن خطة المرحلة الثانية.





وناشد وزير الدولة للإعلام المصريين أخذ الحيطة والحذر قائلا: "الفيروس قريب منا"، موضحا أن الدولة تحاول إطالة أمد المرحلة الثانية بقدر المستطاع وعدم الدخول في مراحل جديدة أملا في الحصول على مصل أو دواء شافٍ لمصابي فيروس كورونا.





وكشف أسامة هيكل أن الدولة تتخذ جميع الإجراءات وجميع الخيارات مفتوحة لعدم الوصول إلى المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تكون خطيرة، حيث يكون من الصعب تتبع الحالات المصابة، متحدثا عن الحالة الأولى التي تم اكتشافها في مصر لأمريكية من أصل تايواني والتي تسببت في نقل العدوى لنحو 56 شخصا.





وأوضح وزير الدولة للإعلام أن نسبة الوفيات تتراوح بين 2.5 و3% مثل نسبة دول العالم، كاشفا أن دول العالم لجأت إلى تضحيات كثيرة إبان الفترة الماضية من خلال تعليق الرحلات والعزلة عن العالم لمكافحة الفيروس داخل أراضيها والحد من انتشاره.





وأكد هيكل أن بعض الدول كانت بعيدة عن الأنظار ولم يكن أحد يتخيل وصول الفيروس إليها، بينما تفاقمت الأمور لديها وأصبحت الوفيات معدلاتها كبيرة وأعداد تتراوح بين 700 حالة يوميا.





وقال إن الدولة تحارب شيئا غير معروف، مؤكدا أن بقاء المصريين والتزامهم لمدة أسبوعين يقلل فرص العدوى، نافيا في الوقت ذاته وجود مصل أو لقاح حتى الآن على مستوى العالم.