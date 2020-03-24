أكد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني أن قرار واشنطن بقطع مليار دولار من مساعداتها للبلاد لن يؤثر على القطاعات والإدارات الرئيسية في أفغانستان.





ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء عن خطاب عبدالغني للأمة بعد إعلان واشنطن اقتطاع مليار دولار من مساعداتها، قوله إن الحكومة تدرس بالفعل خططًا للتعامل مع الظروف غير المتوقعة.





وتعهد الرئيس الأفغاني بأن الحكومة ستحاول ملء الفراغ من الموارد البديلة، وتابع قائلا إن الحكومة ستواصل جهودها لحل القضية من خلال المفاوضات.





وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن واشنطن ستقطع مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأفغانستان كرد فعل للمأزق السياسي المستمر.





وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن واشنطن تدرس اقتطاع مليار دولار إضافية من مساعدتها لأفغانستان العام المقبل.



