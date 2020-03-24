أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز (تو-95 إم إس) حلقت فوق بحر اليابان وشمال غربي المحيط الهادئ ورافقتهما في بعض المراحل مقاتلات تابعة لسلاح الجو الياباني.





وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين حاملتين لصواريخ استراتيجية من طراز (تو-95 إم إس) تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية قامت برحلة جوية مقررة سلفا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وشمال غربي المحيط الهادئ.





وأوضح البيان أن مدة الرحلة استغرقت تسع ساعات وكانت ترافقهما في بعض المراحل مقاتلات من طراز " إف – 2" تابعة للقوات الجوية اليابانية.





يُذكر أن الطائرة (تو-95) هي قاذفة استراتيجية روسية تعمل بمحرك توربيني وقادرة على حمل صواريخ (كروز) من أنواع مختلفة، بما في ذلك صواريخ ذات رؤوس حربية نووية.