هانتا فيروس.. وفاة صيني بمرض معدي جديد في مدينة ووهان

في الوقت الذي يحارب فيه العالم فيروس كورونا التاجي (كوفيد - 19) الذي اندلع أواخر ديسمبر الماضي من مدينة ووهان الصينية وتفشى في العالم كوباء عالمي، يتجدد ظهور الفيروسات القاتلة في نفس المدينة بوفاة رجل صيني من فيروس آخر معدي.





ووفقا لموقع فيرست بوست، فقد نشرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية تفاصيل وفاة رجل من مقاطعة ووهان الصينية، أثناء ركوبه وسيلة نقل جماعي للعودة إلى منزله بمقاطعة شاندونج، أمس الإثنين، وبعد إجراء فحص له تبين إصابته بفيروس جديد يسمى هانتافيروس .





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هل وباء جديد؟.. وفاة صيني جراء إصابته بـ فيروس هانتا.. اعرف التفاصيل





الرجل الصيني نقل العدوى ل 32 شخصا استقلوا معه الحافلة نفسها، وتم إجراء تحاليل لهم أثبتت إيجابية حمل المرض، الأمر الذي أثار مخاوف في الصين وخارجها من تفشي وباء جديد قاتل بالمدينة الموبوءة ووهان الصينية.





وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن فيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي تنتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض ويمكن أن تسبب أمراضا متنوعة لدى الناس.





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