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نشأت الديهي: تظاهرات الإسكندرية ضد كورونا جريمة بحق الوطن

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:28 م
مظاهرات الاسكندرية
مظاهرات الاسكندرية
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عبد الخالق صلاح
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، خروج تظاهرات بالأمس بالإسكندرية ضد فيروس كورونا، معقبًا: "اشم رائحة إخوانية كريهة، ومحاولة لاستغلال خوف وقلق الناس ومتجارة بالدين". 

وهاجم "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، الإعلامي الإخواني معتز مطر، لحثه للمواطنين على النزول للتكبير والدعاء بتخليص مصر من فيروس كورونا.

وأضاف "الديهي"، "هل يعقل أن يتم تنظيم مسيرة ضد كورونا، والدولة تمنع وجود تجمع لأكثر من 5 أشخاص، وهل يعقل أن يستمع أحد لمعتز مطر، كل من يستمع لمعتز مطر بلا عقل".

وسخر من التظاهر ضد فيروس كورونا، قائلًا: "دا غباء وجهل وجريمة بحق الإنسانية والوطن والدولة، وخطيئة ضد الدين والإنسانية، ومن قاموا بذلك ارتكبوا جريمة بحق أنفسهم ووطنهم، مطالبًا بوضع جميع المتظاهرين بالأمس بالحجر الصحي، معقبًا: "لو فيهم واحد مصاب هنروح في داهية".
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