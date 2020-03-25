وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من سبوبة بيع المشروعات البحثية لطلاب النقل

عبّر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن استيائه من قيام البعض باستغلال أولياء الأمور والطلاب عبر السوشيال ميديا الآن وإيهامهم بإمكانية بيع المشروعات البحثية اللازمة لتقييم طلاب صفوف النقل مقابل مبالغ مالية متفاوتة من منطقة لأخرى.
وحذّر وزير التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور قائلاً: لا تنساقوا وراء هذه المحاولات الاستغلالية، فنحن نؤكد أن الوزارة أصلاً حتى هذه اللحظة لم تعلن تفاصيل ولا آليات إعداد وتقديم هذه الابحاث حتى الآن ، وبالتالي لا يعلمها أحد.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل ما ينشر من معلومات أو اجتهادات بشأن آليات وضوابط إعداد المشاريع البحثية الخاصة بتقييم طلاب صفوف النقل، لا أساس له من الصحة.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعلن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الابحاث وتشرحها شرحًا كاملاً للطلاب وأولياء الأمور خلال الأسبوع الجاري.
وناشد وزير التربية والتعليم جميع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والصحفيين، بعدم الانسياق وراء أي شيء غير رسمي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الوزير "انا لو عندي قرارات أو إجراءات جديدة هاعلنها بنفسي".
وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات: إنه بالنسبة لتلاميذ صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي ، فيقوم التلاميذ بإجراء مشروع بحثي لتلاميذ مرتبط بمنهج الفصل الدراسي الثاني بكل مادة دراسية .
جدير بالذكر أنه بالنسبة لسنوات النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي ، وكذلك طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي ، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين بالصفين الأول والثاني الثانوي ، والطلاب المصريين في الخارج هذا العام فجميعهم سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات البحثية عليهم بدلا من الامتحانات هذا العام .
وأضافت وزارة التربية والتعليم : سيقوم مديري عموم تنمية المواد الدراسية الاساسية بوضع معايير لإعداد المشروعات البحثية لكل مادة دراسية مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الثاني كاملًا وذلك بجميع الصفوف ، على أن يقوم موجه أول المادة بتصميم تلك المشاريع ورفعها على المنصة الالكترونية لإدارته التعليمية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إرسال معايير تقدير المشروعات لاحقا من خلال مديري عموم تنمية المواد الدراسية.
ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتولى موجهي أوائل المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية رفع قائمة المشاريع البحثية على المنصة الالكترونية ، وعلى الطلاب تنفيذها وإرسالها عبر المنصة الالكترونية المشترك بها الطالب ويمكن الاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.