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رياضة

أخبار الرياضة.. انتهاء أزمة حسام عاشور.. ليفربول يرد على تحدى الأهلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أكد نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه محمد صلاح، واحد من أساطير النادي على مر تاريخه.



كشف محمد إيهاب بطل العالم لرفع الأثقال عن مفاجأة سارة للمصريين بعد قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو لتقام في صيف 2021 بدلا من 2020.



عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف العام على كرة القدم جلسة مع حسام عاشور قائد الفريق.



أجبر فريق ليفربول الإنجليزي كارهيه، على الاعتراف بأحقيته بالتتويج بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه.



ترددت أنباء في الساعات الماضية ، عن إصابة وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار إلى نادي الاتفاق السعودي ، بفيروس كورونا المستجد.


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