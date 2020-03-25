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أخبار البلد

بيان هام لسفارة مصر بـ سلطنة عمان بشأن عودة العالقين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:27 ص
سفارة مصر بسلطنة
سفارة مصر بسلطنة عمان
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ميـــس رضــا

نوَّهت سفارة مصر بسلطنة عُمان بأنها تعمل على ترتيب رحلة عودة استثنائية للراغبين فى العودة إلى مصر.

 

وأفادت السفارة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن مازال العمل جارياً على ترتيب الرحلة ولم تقرّر نهائيا بعد، علمًا بأن هذه الرحلة هى رحلة مستثناة من قواعد غلق المطارات ووقف الطيران وليست رحلة إجلاء، مكررة أنها رحلة طيران استثنائية وليست إجلاء.


وتابعت السفارة أنه لم يتم تحديد مكان الحجز ولا ثمن التذكرة ولا موعد الرحلة حتى الآن، وسيتم الإعلان على صفحة السفارة عما يتقرر، مشيرة إلى أن الرحلة فى اتجاه واحد فقط (مسقط- القاهرة) وبتذكرة ، والرحلة للمواطنين المصريين فقط.

 

كما أهابت السفارة بمواطنيها المقيمين بسلطنة عمان، بأنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحى عند الوصول الى مطار القاهرة.

 

ونبهت على الأساتذة أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدارس الالتزام بالتعميم الصادر عن وزارة التربية والتعليم العمانية بعدم السفر خلال فترة تعليق الدراسة.

 

وحذرت السفارة من  المجموعات والمواقع التى فتحت للتسجيل أو جمع بيانات أو حجز أو غيره بخلاف صفحة السفارة، موضحة أنها ليست إلا عمليات نصب وإحتيال، وغير قانونية، ويتم ابلاغ السلطات القانونية لاتخاذ اللازم بشأنها.

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