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محافظات

مقاعد خارج الصالة.. أسوان تحد من الازدحام على السنترال بهذه الطريقة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

بعد رصده لوجود ازدحام من المواطنين أمام مبنى سنترال أسوان لتجديد باقات الإنترنت وسداد رسوم الفواتير خلال مروره الميدانى توقف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث وجه مدير عام شركة الاتصالات بتوفير مقاعد للانتظار خارج صالة خدمات الإنترنت والتليفونات لمنع الاختلاط والتخفيف من مشقة الوقوف لحين السماح له بالدخول طبقًا للنداء الآلي ودوره فى دفع الرسوم.

 

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد بالحد من التجمعات والتكدس أمام البنوك أثناء صرف المرتبات والمستحقات المالية للموظفين والعاملين، وأيضًا أمام مراكز الكمبيوتر وخدمات الإنترنت لتلقى طلبات العمالة غير المنتظمة.

 

فيما استدعى اللواء أشرف عطية الشرطة لتنظيم عملية الدخول والخروج لهذه المراكز مما ساهم فى القضاء على الازدحام.

 

وفى نفس السياق ناشد أشرف عطية المواطنين الراغبين فى تسجيل بياناتهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بعدم الإزدحام على مراكز الكمبيوتر وخدمات الإنترنت.

 

وأكد عطية على أن وزارة القوى العاملة أتاحت أكثر من وسيلة لتسجيل البيانات من خلال رقم الواتس آب 01118963020،  أو على نفس الرقم برسالة نصية، بجانب صفحة الفيس بوك الخاصة بمديرية القوى العاملة بأسوان، بالإضافة إلى التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة. 

 

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 https://www.elbalad.news/4229515

مقاعد خارج الصالة.. أسوان تحد من الازدحام على السنترال بهذه الطريقة
مقاعد خارج الصالة.. أسوان تحد من الازدحام على السنترال بهذه الطريقة
مقاعد خارج الصالة.. أسوان تحد من الازدحام على السنترال بهذه الطريقة
مقاعد خارج الصالة.. أسوان تحد من الازدحام على السنترال بهذه الطريقة
مقاعد خارج الصالة.. أسوان تحد من الازدحام على السنترال بهذه الطريقة
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