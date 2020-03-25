وصفة ساخرة من نجيب ساويرس تحميك من كورونا.. شاهد





كتب ساويرس قائلا: "الشخص المصاب بفيروس الإنفلونزا لا يصاب بفيروس كورونا" وعقب : "عم سيد السباك بيقولي اصل مفيش فيروس بيرضي يخش على شغل التاني".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت الردود ساخرة :





هم الفيروسات شغالين نقاشين ولا إيه صح يا عم سيد الميه الساقعه عمرها ما تدخل علي السخنه لوجيك بردو

أصول الفيرسة يا هندسة بعد متخلص الانفلونزا تبدأ الكورونا





أصول الفيرسه يا هندسة 😂😂 بعد متخلص الانفلونزا تبدأ الكرونا — Mahmoud Gharieb (@EngGharieb) March 25, 2020

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة " تويتر"، تغريدة ساخرة من فيروس كورونا نقلها عن أحد البسطاء.