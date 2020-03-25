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منوعات

وصفة ساخرة من نجيب ساويرس تحميك من كورونا.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:49 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مريم عزت
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة " تويتر"، تغريدة ساخرة من فيروس كورونا نقلها عن أحد البسطاء. 

كتب ساويرس قائلا: "الشخص المصاب بفيروس الإنفلونزا لا يصاب بفيروس كورونا" وعقب: "عم سيد السباك بيقولي اصل مفيش فيروس بيرضي يخش على شغل التاني".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت الردود ساخرة : 

هم الفيروسات شغالين نقاشين ولا إيه
صح يا عم سيد الميه الساقعه عمرها ما تدخل علي السخنه لوجيك بردو
أصول الفيرسة يا هندسة
وجه مع دموع السعادة
وجه مع دموع السعادة
 بعد متخلص الانفلونزا تبدأ الكورونا

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