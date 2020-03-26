في سيناء .. تقديم مواعيد العمل وتخفيض قيمة الكشف 50%

بادر عدد من الأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة في مختلف التخصصات بمدن محافظة شمال سيناء، إلى تقديم مواعيد العمل في العيادات وبعضهم لجأ إلي عمل تخفيضات لجذب المرضى.





وقدّم أحد الأطباء بالعريش، إخصائي جراحة خصما قيمته 50% لحالات الكشف والعمليات الجراحية، نظرًا للظروف الراهنة وحالة الحظر التي حتمًا ستؤدي إلى إرهاق اقتصادي كبير للأسر.

ولفت إلى أن مواعيد العيادة الجديدة أصبحت من 5 إلى 7 مساء.



وقالت طبيبة تخصص نساء وتوليد، إن معظم الأطباء لجأوا إلى تقديم ميعاد الكشف تمشيا مع بدء ساعات الحظر التي تبدأ الساعة السابعة مساء. لسد احتياجات المرضي وتقديم الكشف المناسب لهم.

ولفت طبيب أطفال بالعريش ، الي ان المرضي يشلون اليه في المنزل في توقيعات الحظر السابقة ، ولدية استعداد لتقديم كافة الرعاية الطبية للاطفال دون أي زيادة في قيمة الكشف ،مراعاة لظروف المواطنين في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة .