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أخبار العالم

تصريح صادم من نتنياهو عن تفشي كورونا في إسرائيل.. ويعلن هذا القرار

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسرائيل.

وقال نتنياهو على "تويتر"، إن "الخطوات التي اتخذناها هنا في إسرائيل تتخذ في كل أنحاء العالم ولكنها لا تكفي لأن عدد المرضى يضاغف نفسه كل ثلاثة أيام.".

وأضاف:"قد نجد أنفسنا بعد أسبوعين ولدينا آلاف المرضى والكثير منهم سيواجهون خطر الموت".

وتابع:"لذا, أقول لكم اليوم, إن إذا لم نر تحسنا فوريا في الأوضاع - لن يكون هناك مفر من فرض طوق كامل ما عدا الاحتياجات الضرورية مثل المواد الغذائية والأدوية".

وواصل:"يدور الحديث عن أيام معدودة. نقوم بجميع الاستعدادات لذلك - لوجيستيا وقانونيا".

وأعلنت وزارة الصحة في إسرائيل اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع ليصل إلى 2369. مسجلة 199 حالة منذ آخر الإحصاءات صباح اليوم.

وأضافت أن الحالات المصابة بفيروس كورونا  المسجلة بينهم 39 حالة خطرة.

وأعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابيين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 إلى 2170 حالة والوفاة إلى 5 حالات.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الثلاثاء، عن استعداده للمشاركة بفرض الإغلاق في إسرائيل، حيث سيُخصص بالمرحلة الأولى 8 وحدات عسكرية، فرقة واحدة لكل منطقة، والجنود لن يكونوا مسلحين وسيرافقون رجال الشرطة خلال أدائهم لمهامهم.

وأعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن أنها ستغلق المعابد على الاراضي المحتلة أمام الاسرائيليين كجزء من إجراءات التشدد الاجتماعي الصارمة التي أعلنتها تل ابيب اليوم الأربعاء لمكافحة انتشار مرض التاجي (COVID-19) ، مع السماح بالصلاة العامة فقط في الأماكن المفتوحة، وفقًا لبيان حكومي.

الإجراءات التي تسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم لأغراض غير ضرورية فقط لفترة قصيرة وعلى مسافة 100 متر من محل إقامتهم، دخلت حيز التنفيذ من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للقدس، وفقًا للبيان الاسرائيلي.

وأعلنت حكومة تل ابيب أن الصلاة العامة في إسرائيل مسموح بها فقط في الأماكن المفتوحة. 

وأكدت صحيفة هاآرتس في وقت لاحق أن هذه الإجراءات ستمنع مؤقتًا الصلاة العامة في المعابد اليهودية.
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