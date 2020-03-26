تباعدت المسافات.. مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن محمود الخطيب

كشف مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، عن موقفه من مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب في الفترة الحالية.









وقال "عبد الغني"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع عبر قناة "Ten"، "تأييدي لمحمود طاهر ليس معناه أنني ضد الخطيب، ولا أتحدث عنه على الإطلاق سواء قبل الانتخابات أو بعدها، ولكنني مع الأهلي وأتمنى أن يحصد البطولات".









وأضاف "بعد اعتزالي كرة القدم، الخطيب أصبح فى وادٍ آخر ولم يقترب مننا على الإطلاق، والمسافة بيننا أصبحت بعيدة".









وتابع "الأهلي أفضل نادٍ لديه منظومة احترافية داخل مصر، ولذلك أنا نجحت كلاعب كرة، أما الأندية الأخرى فلا يوجد بها نظام وانضباط".