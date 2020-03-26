الحقائب الخوص موضة صيف 2020 ..صور

لا تقتصر صيحات الموضة على الملابس فقط بل تمتد أيضا إلى قطع الإكسسوارت فهى من الأشياء التى تعشقها فتيات كثيرات؛ لأنها تكمل إطلالتهن وتمنحهن مظهرا جذابا.





تعد حقيبة اليد من الإكسسوارات الأساسية التي لا تستغني عنها أي فتاة في إطلالتها اليومية، كما تعد الحقيبة الخوص موضة صيف 2020.





وظهرت موضة الحقائب الخوص، منذ العام الماضى وتستمر لهذا العام أيضا، وتتميز الحقائب الخوص بأنها متعددة الأشكال والألوان التى تتناسب مع الملابس الكاجوال أو الكلاسيكية.









كما تتسم الحقائب الخوص بأنها من القطع العملية التي لا بد أن تكون متوافرة في خزانة كل فتاة، كما تتسم بأنها من قطع الإكسسوارات التى تساعدك فى اكتمال إطلالتك وأناقتك.



