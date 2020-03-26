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حوادث

ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:45 ص
حادث دهس تريلا بالصف
حادث دهس تريلا بالصف
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نشر "صدى البلد"، أول صور  لحادث دهس تريلا لسيارات متوقفة أمام كمين حظر التجول على الطريق الدائري الإقليمي بالصف.

وقالت مصادر أمنية، إن أعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ ١٦ متوفى و١٥ مصابًا.

وقالت المصادر، إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الإقليمي.

وأضافت المصادر، أن السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.

وكانت مصادر أمنية، أكدت في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحصيلة الأولية لحادث الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف بلغت ١٠ وفيات و٩ مصابين.

وكانت محافظة الجيزة شهدت حادثا مروريا كبيرا، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة بأحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف.

تلقت شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.

وعلى الفور، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، فانتقل إلى الموقع اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.

ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة
ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة
ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة
ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة
ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة
ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة
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