ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستكمال إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بنطاق كل حي داخل مدينة الأقصر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وانتشر رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة رئيس مدينة الأقصر للعمل ليلا في تعقيم وتطهير الشوارع ورفع مخلفات القمامة أولا بأول حرصا على سلامة مواطنينا الكرام، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الحواري والأزقة والشوارع الرئيسية وجميع الأسوار الحديدية الملامسة للإنسان وكافة حاويات القمامة وغيرها بكل حي.





وأكد الشريف أن أعمال التطهير والتعقيم في مدينة الأقصر مستمرة دون توقف.



