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محافظات

ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور

الخميس 26/مارس/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستكمال إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بنطاق كل حي داخل مدينة الأقصر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وانتشر رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة رئيس مدينة الأقصر للعمل ليلا في تعقيم وتطهير الشوارع ورفع مخلفات القمامة أولا بأول حرصا على سلامة مواطنينا الكرام، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الحواري والأزقة والشوارع الرئيسية وجميع الأسوار الحديدية الملامسة للإنسان وكافة حاويات القمامة وغيرها بكل حي.

وأكد الشريف أن أعمال التطهير والتعقيم في مدينة الأقصر مستمرة دون توقف.

فيما التزم مواطنى محافظة الأقصر بقرار حظر التجول، فى أول يوم تطبيقه وخلت الشوارع من المارة منذ الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا  تنفيذا لقرارات رئاسة الوزراء، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستحدث.

وانتشر رجال الشرطة بكل شوارع الأقصر رافعة صفارات الإنذار لبدء حظر التجول والتزام المنازل وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وتفقد اللواء أيمن راضي مدير امن الأقصر الأكمنة المتحركة والثابتة وتكثيف الجنود وشدد عليهم بالالتزام وتطبيق القانون على كل ما يخالفه 

واعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بأنه لا تتهاون مع المواطن الذي تجده فى الشارع بعد الساعة 7 مساء،وحتى 6 صباحا لمخالفته لقرار حظر التجول الذي أعدته الوزارة للحفاظ على صحة المواطنين مناشدا المواطنين  بضرورة الإلتزام فى منازلهم فى وقت الحظر للحد من انتشار كورونا.
ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور
ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور
ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور
ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور
ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور
ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور
ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور
ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور
ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور
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