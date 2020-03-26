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أخبار البلد

الصحة: التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى 21 معملًا لمواجهة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 01:47 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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محمود مطاوع
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى (21) معملًا بمحافظات الجمهورية، الخاصة بتحاليل فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت هالة زايد، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، عبر الفيديوكونفراس، أنه حول موقف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجهود التعامل معها، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
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