الصحة: التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى 21 معملًا لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى (21) معملًا بمحافظات الجمهورية، الخاصة بتحاليل فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت هالة زايد، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، عبر الفيديوكونفراس، أنه حول موقف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجهود التعامل معها، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.



