AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير النقل: زيادة عدد القطارات بالمترو والسكة الحديد لتفادي الزحام

الخميس 26/مارس/2020 - 01:46 م
القطارات والمترو
القطارات والمترو
Advertisements
محمود مطاوع
أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروعات الوزارة في مجال الطرق وتطوير البنية الأساسية لمرافق النقل، تعمل بنسبة نحو 80%، وكذا الموانئ المصرية تعمل في التصدير والاستيراد للمنتجات المختلفة.

وأوضح وزير النقل، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، عبر الفيديوكونفراس، أن المشهد الذى تم تداوله أمس بشأن تزاحم المترو، كان في الفترة من 5 إلى 7 مساء فقط، بينما كانت نسبة الإشغال طوال اليوم ضعيفة جدا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا حل هذه المشكلة بزيادة عدد القطارات، وتقليل زمن التقاطر، كما يتم العمل على نفس الأمر فيما يخص السكة الحديد.

وأضاف الوزير أن جميع شركات وزارة النقل مسئولة عن العمالة غير المنتظمة التي لديها، ولن نسمح لأحد بأن يستغل الظروف، وهناك أيضًا تنسيق مع عدد من الجهات للتكفل بهذه العمالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتقديم خدمة مميزة للركاب.. كيف استعدت السكة الحديد لمواجهة الزحام مع انطلاق الدراسة؟

وزير النقل يكلف برفع تقارير يومية حول إجراءات التعقيم في المحطات والقطارات

البرلمان يطالب بتعميم تجربة النقل لمواجهة كورونا بجميع الوزارات والمحافظات

مترو الأنفاق يتخذ قرارا عاجلا لمنع الازدحام داخل القطارات ..فيديو

وزير النقل: تقليل زمن التقاطر للقضاء على الزحام ..فيديو

وزير النقل: عدد من رجال الأعمال تبرعوا لصرف مرتبات العمالة اليومية بالمشروعات

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يهاجم إدارة القلعة الحمراء ويحذر حسام عاشور من الزمالك

مهند التركي يهرب بسبب وباء كورونا.. صور

قبل إعلان قرارات التعليم الجديدة اليوم.. اعرف ماذا دار في الكواليس من مناقشات ومقترحات؟

هاني الناظر يكشف عن السلاح الوحيد الآن لمواجهة فيروس كورونا

قرار جمهورى بإحالة نائب رئيس مجلس الدولة للمعاش

وزير الأوقاف يكشف عن الأحكام الشرعية لصلاة الجمعة بعد غلق المساجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح الجنان.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بدون مكياج

هل وفاة أول مراهق بكورونا مؤشر سلبي على تطور الفيروس؟

بعد إصابته بـ كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا من الحجر الطبي