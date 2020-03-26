3 وصفات لعلاج حب الشباب في البيت

يعاني أصحاب البشرة الدهنية من مشكلة حب الشباب الذي يظهر منذ المراهقة وحتى سن أن العشرينات وقد يمتد لسنوات أخرى فيما بعد لكن في هذه الحالة يحتاج لاستشارة طبيب واكتشاف السبب.





لكن بشكل عام يمكن المساعدة في علاج حب الشباب ببعض الماسكات الطبيعية المنزلية وخاصة خلال فترة الحجر المنزلي حيث تتيح لنا الفرصة العناية بالبشرة وعلاج مشاكلها .





نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ب٣ وصفات سهلة تساعد في علاج حب الشباب في البيت وهي :





١_ الخميرة

أذيبي قطعة من الخميرة مع قطرات من الخل وضعي الخليط على مكان الحبوب واتركيها حتى تجف وكرري التجربة يوميا





٢_ العسل الابيض

ضعي نقط من العسل الأبيض الخام على مكان الحبوب حتى تجف وكرري التجربة مرتين يوميا





٣_ زيت شجرة الشاي