ليبيا تكشف حقيقة تسجيل 26 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض خلو جميع العينات الـ26 المأخوذة من أقارب المصاب بفيروس كورونا ويؤكد أن النتائج سلبية.





وقالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا حظر التنقل بين المدن والمناطق ابتداء من اللحظة وحتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد.

وأكدت السلطات الليبية على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا.





ويأتي القرار بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.





ورغم إعلان هدنة لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في ليبيا، تواصل ميليشيات الوفاق خرق الهدنة ومحاولة قصف معسكرات الجيش الوطني الليبي.



