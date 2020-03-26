نائبة تطالب بتوفير المستلزمات الوقائية لعمال النظافة

قالت النائبة سعاد المصرى، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للتصدى لفيروس كورونا، وعلى المواطنين تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع، مطالبة بتوفير كافة المستلزمات الطبية الوقائية للعاملين فى هيئة النظافة على مستوى الجمهورية.









وأوضحت عضو مجلس النواب فى بيان لها اليوم، أن العاملين فى هيئة النظافة من الجنود المجهولة الذين يقومون بدور كبير ولابد من توفير كافة الإجراءات الوقائية لهم حتى لا يصابوا بالأمراض فى ظل أزمة فيروس كورونا.









وأوضحت المصرى، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل التصدي لفيروس كورونا الذى تحول لوباء عالمى، وعلى الرغم من كم الإجراءات الاحترازية والوقائية إلا أن هناك بعض الفئات التى يتطلب عملها النزول للشارع ومنهم عمال النظافة مما يستوجب ضرورة زيادة وعيهم وتثقيفهم حول التعامل فى ظل الظروف الراهنة، وفى نفس الوقت توفير كافة المستلزمات الطبية الوقائية لحمايتهم وفى نفس الوقت حتى لا يكونوا من أسباب نقل وانتشار الفيروس.







