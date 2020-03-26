فوق الـ385 حالة جديدة.. لومبارديا الإيطالي يعلن حصيلة وفيات كورونا

أعلن إقليم لومبارديا الإيطالي، عن تسجيل أكثر من 385 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لديه، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4860.





وكانت سلطات إقليم لومبارديا الإيطالي قالت إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية.





وقال حاكم لومبارديا، تيليو فونتانا، للصحفيين اليوم الخميس إن الحصيلة الأولية تظهر تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررا بالفيروس.





وأضاف: "أرقام اليوم ليست جيدة للأسف، وكان هناك ارتفاع أكبر مقارنة بالأيام السابقة".





وارتفع عدد الحالات في المنطقة، الأشد تضررا بالوباء في إيطاليا، بنحو 1643، لتزداد حصيلة المصابين بذلك إلى أكثر من 32.3 ألف شخص.