بديل للمسكنات.. اتبعي هذه الخطوات للتخلص من آلام الحيض في وقت قليل

نشرت الدكتورة سهام سوقيه، أستشاري التغذية والصحة، منشور من خلال صفحتها الرسميةعلى الفيسبوك توضح به أهم الأعشاب التى تساعد فى التخفيف من آلام الدورة الشهرية









- استخدام أكياس الماء الدافئة او كمادات ماء دافئ، يوضع أسفل البطن أو اسفل الظهر أو حتى يمكن الاستحمام بماء دافئ فالحرارة تحفز تدفق الدم وتريح نسيج عضلة الرحم بالتالي يخف الألم نوعًا ما









استخدام الوسادة





وضع الوسادة أسفل الركبتين بعد التمدد على الظهر، أو التمدد على الجانب مع ضم الركبتين إلى الصدر حيث يقلل هذا الوضع من توتر عضلات الظهر









ممارسة تمارين رياضية خفيفة





الرياضة الخفيفة تساعد على زيادة معدل تدفق الدم بالتالي تساهم في التخفيف من التقلصات ، كالمشي الخفيف









التخفيف من تناول الأغذية المالحة





يعتبر تناول الأطعمة المالحة تزيد من التورم و الانتفاخ وبالتالي يرتفع معدل التقلصات





اقرأ أيضًا









الاهتمام بالغذاء الصحي





يعتبر تناول الطعام الصحي من الخضار والفاكهة يسهم في منح النساء الراحة خلال أيام الدورة الشهرية

حيث يعمل بعضها كمضادات للالتهاب مثل : الطماطم / الكرز / الفليفلة الملونة





ومن أهم الأغذية التي تقلل من ألم الحيض وتدعم الصحة :





(الأسماك / الأغذية الغنية بالكالسيوم/ اللوز / الخضراوات الورقية الداكنة)











