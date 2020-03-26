إبراهيم عمران يكتب: إجراءات مصر تنتصر على كورونا

كورونا...العدو الذى يغزو العالم متسللا لا يفرق بين جنس ولا جنسية ولا يفرق بين غنى وفقير ..عدو صغير لا يرى بالعين المجردة ولكن كما قهرته بلاد سقطت تحت أقدامه أخرى.









ولو نظرنا فى سبب اختلاف الحال الذى واجهته الدول بسبب هذا الفيروس لعلمنا أن درجة وعى الشعب وحزم قرارات الحكومة هما السبب..فحين تضامن الاثنان انتصرت البلاد وسلم العباد .وحين تضاربا ولم يتعاونا ضاع الأمل وفلت زمام الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله ..هاهى الوقائع تنقل إلينا بالصوت والصورة لعلنا نعتبر علنا ندرك الخطر قبل فوات الأوان.









لقد قامت الحكومة بواجبها واتخذت كل الخطوات الاحترازية الوقائية لمنع تفشى عدوى المرض بين المواطنين أوقفت المدارس وضمنت الرواتب وقدمت المعونات وفتحت باب التبرعات وواصلت العمل الجاد بمؤسساتها المعنية صحة وجيش وشرطة ومحليات وإعلام لاحتواء المرض فى أضيق الحدود ..تطهر الأماكن وتقدم العلاج وتقوم بالفحص وتعزل المصاب وتمنع التجمعات وتقدم الوعى ..كل هذا خوفا على مواطنيها من نقطة انكسار لايبقى بعدها إلا الموت.. ومتى نصل لهذه النقطة نصل إليها حين ينتصر الجهل والاستهتار وعدم تقدير العواقب ولنا عبرة فى صرخات بلاد العالم التى طالما نظرنا إليها نظرة الاعجاب والانبهار . المواطن ليس عليه غير البقاء فى البيت إلا للضرورة.









هل هذا صعب؟ لا أجد مبررا لمن يستهتر بالأمر ولا ينفذه ..فليس للجهل مكان بعد الوعى الذى ملأ وسائل الإعلام المختلفة. والفقر ليس عذرا بعد أن تصدت له الحكومة بضمان الراتب للموظف والمعونة لغيره حتى تمر الأزمة.









وبعدما تسارع الوطنيون بتقديم التبرعات وأعلنت الجمعيات الخيرية استعدادها لتقديم الطعام لكل ذى حاجة كل فى موقعه .حتى المطهرات أصبحت تباع فى منافذ القوات المسلحة بالسعر المقبول.









ولم يكن للمواطن مبرر لعدم الالتزام ..وبالفعل التزم أغلب الشعب ولكن للأسف لم تلتزم قلة منا وحتى لا نكون مثل راكبى السفينة التى خرقها من بأسفلها فواجه الجميع خطر الغرق قامت الحكومة بإصدار قرار حظر التجول وذلك للصالح العام بحفظ حياة المواطن وحمايته حتى من استهتار مواطن غيره ولو كان أقرب الناس إليه. .اخوة الوطن .ليس هذا وقت الضيق والنفور وليس وقت التراخى أو الإهمال.









حتى العداء لم يعد له مكان الآن مصر كلها فى خطر ..والمصريون جميعا مواطن ومسئول فى جبهة المواجهة على قدم سواء ..فالضرر لو استشرى هلك الجميع ولو ذهب نجا الجميع.







