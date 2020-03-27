AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: سنشرح تفاصيل إعداد المشروعات البحثية للطلاب يوم 2 أبريل

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:46 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم الإعلان عن الاطار العام للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام وشرح كيفية تصحيحه يوم 2 ابريل 2020.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بعد ذلك في يوم 5 ابريل 2020 سيتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم : أن الوزارة فوجئت أن بعض المعلمين على السوشيال ميديا يعرضون على اولياء الامور تنفيذ المشروعات البحثية بدلا من أبنائهم وبيعها بمقابل مادي ، ونحن نؤكد أن هذا العمل غير أخلاقي وغير قانوني.

وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة ستتعامل مع هذا الامر بكل شدة ، مشيرًا إلى أن كل التفاصيل التي تم تداولها على السوشيال ميديا خلال الايام الماضية ما هي إلا محض خيال من كاتبها لان الوزارة لم تعلن أي تفاصيل حتى الان.

وأضاف الوزير : نناشد أولياء الامور بألا يستجيبوا لهذا النوع السئ من التجارة ، كما أن الوزارة لو ضبطت حالة غش او تطابق في المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب ، سوف يؤدي ذلك إلى رسوب أصحاب المشروعات البحثية المتطابقة وسيدخلوا دور ثاني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن طبيعة و ضوابط إعداد المشروعات البحثية سوف تختلف من صف دراسي لآخر ، كما أنها تختلف بين التعليم العام والتعليم الفني .

وأوضح أن كافة التفاصيل ستتاح على موقع وزارة التربية والتعليم ومنصة ايدمودو بدءا من يوم 2 ابريل 2020 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: خبر سار لطلاب الشهادات الدولية قريبا.. وسنودع الثانوية التقليدية هذا العام .. وجار التفاوض لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة

7 شائعات عن وزارة التعليم في 3 أيام .. اعرف حقيقتها الآن

وزير التعليم لـ المصريين: ضغطكم علينا بيعطلنا عن شغلنا.. اطمئنوا وانتظروا قرارات جديدة خلال أيام

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من سبوبة بيع المشروعات البحثية لطلاب النقل

قبل إعلان قرارات التعليم الجديدة اليوم.. اعرف ماذا دار في الكواليس من مناقشات ومقترحات؟

قرارات مهمة تحسم مصير امتحانات الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات

ترشيحاتنا

خائن بطبعه.. نجم الهلال السعودي ينتقل لغريم ناديه القديم

تعرف على مصير طلاب المدارس الدولية من قرارات الوزير اليوم

شاهد.. حريق داخل نادى الزمالك.. وقوات الإطفاء تنقذ الموقف

كيف سيتم حماية طلاب الثانوية العامة من كورونا في لجان الامتحانات ؟ .. وزير التعليم يرد

جواز فى زمن الكورونا.. لماذا أصر عريس الأقصر على إتمام زفافه؟.. صور

قرارات مهمة تحسم مصير امتحانات الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك الملكية.. ميجان ميركل تأخذ دور "الفيل" في فيلم جديد من ديزني

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مفاجأة سارة .. القهوة تحميك من كورونا.. تفاصيل