وزير التعليم: سنشرح تفاصيل إعداد المشروعات البحثية للطلاب يوم 2 أبريل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم الإعلان عن الاطار العام للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام وشرح كيفية تصحيحه يوم 2 ابريل 2020.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بعد ذلك في يوم 5 ابريل 2020 سيتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة.





وأوضح وزير التربية والتعليم : أن الوزارة فوجئت أن بعض المعلمين على السوشيال ميديا يعرضون على اولياء الامور تنفيذ المشروعات البحثية بدلا من أبنائهم وبيعها بمقابل مادي ، ونحن نؤكد أن هذا العمل غير أخلاقي وغير قانوني.





وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة ستتعامل مع هذا الامر بكل شدة ، مشيرًا إلى أن كل التفاصيل التي تم تداولها على السوشيال ميديا خلال الايام الماضية ما هي إلا محض خيال من كاتبها لان الوزارة لم تعلن أي تفاصيل حتى الان.





وأضاف الوزير : نناشد أولياء الامور بألا يستجيبوا لهذا النوع السئ من التجارة ، كما أن الوزارة لو ضبطت حالة غش او تطابق في المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب ، سوف يؤدي ذلك إلى رسوب أصحاب المشروعات البحثية المتطابقة وسيدخلوا دور ثاني.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن طبيعة و ضوابط إعداد المشروعات البحثية سوف تختلف من صف دراسي لآخر ، كما أنها تختلف بين التعليم العام والتعليم الفني .



