في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

كندة علوش واحدة من الفنانات العربيات اللاتي نجحن في تحقيق شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال أدوار مميزة في السينما والدراما جعلتها مؤثرة بين نجمات جيلها من السوريات والاكثر انتشارا بينهما.





ويصادف اليوم الـ27 من شهر مارس الجاري عيد ميلاد كندة علوش الـ 38، فهي من مواليد مدينة حماة السورية، والدها دكتور ووالدتها مهندسة،

عملت ككاتبة في احد المجلات الفنية ثم درست الأدب الفرنسي، انتقلت لدراسة النقد المسرحي وتخرجت من قسم النقد والدراسات المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحي.





و مع نشوب الثورة السورية في 2011 كان موقف كندة داعمًا للمعارضة منذ بدايتها مع كثير من الفنانين وأصالة نصري وغيرهم مما اضطر كندة أن تغادر بلدها سوريا إلى مصر.





انفصلت عن الكاتب والسيناريست فارس الذهبي في أبريل 2016 بعد زواج دام 8 سنوات ثم سرعان ما جمعت علاقة حب بينها وبين عمرو يوسف بعد ان جمعتهما عدد من الاعمال الفنية.



