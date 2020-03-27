AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:00 ص
عمرو يوسف وكندة علوش
عمرو يوسف وكندة علوش
Advertisements
شروق ابراهيم
كندة علوش واحدة من الفنانات العربيات اللاتي نجحن في تحقيق شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال أدوار مميزة في السينما والدراما جعلتها مؤثرة بين نجمات جيلها من السوريات والاكثر انتشارا بينهما.

ويصادف اليوم الـ27 من شهر مارس الجاري عيد ميلاد كندة علوش الـ 38، فهي من مواليد مدينة حماة السورية، والدها دكتور ووالدتها مهندسة، 
عملت ككاتبة في احد المجلات الفنية ثم درست الأدب الفرنسي، انتقلت لدراسة النقد المسرحي وتخرجت من قسم النقد والدراسات المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحي.

و مع نشوب الثورة السورية في 2011 كان موقف كندة داعمًا للمعارضة منذ بدايتها مع كثير من الفنانين وأصالة نصري وغيرهم مما اضطر كندة أن تغادر بلدها سوريا إلى مصر.

انفصلت عن الكاتب والسيناريست فارس الذهبي في أبريل 2016 بعد زواج دام 8 سنوات ثم سرعان ما جمعت علاقة حب بينها وبين عمرو يوسف بعد ان جمعتهما عدد من الاعمال الفنية.

وعُقِد قرانهما في نوفمبر 2016، واقيم حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش في اسوان في يناير 2017 وفي الثاني من نوفمبر 2018 رزقت بابنتها الأولى حياة حيث يعد فارق العمر بينهما عامين ويكبر عمرو يوسف زوجته الفنانة السورية بعامين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو يوسف: المطربة بوسي خدتني في طريق الانحراف

في أحدث ظهور ..كندة علوش لـ عمرو يوسف: أنت حبيبي وصديقي

في عيد ميلاد حنان مطاوع.. تعرف على عمرها وسبب انفصالها عن أحمد رزق

كندة علوش تعبر عن استيائها في تغريدة لهذا السبب

هما بيحطوا صوري على الهري دا ليه.. كندة علوش تهاجم الجمهور لهذ السبب

ترشيحاتنا

بيان عاجل للجيش الليبي بشأن خرق مليشيات أردوغان للهدنة الإنسانية

الابتدائية والإعدادية والثانوية والدولية والفنية.. 15 قرارا مهما لـ وزير التربية والتعليم اليوم

تعرف على مصير طلاب المدارس الدولية من قرارات الوزير اليوم

الهجرة تكشف شروط عودة المصريين من الخارج.. فيديو

وفاة ثاني سجين بريطاني بفيروس كورونا.. كيف وصل إليهم

إغلاق تام.. الحكومة تكشف طبيعة حظر التجول يومي الجمعة والسبت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط رجل يمني يبصق داخل مركز تجاري في السعودية.. واشتباه في إصابته بـ كورونا

وفاة ثاني سجين بريطاني بفيروس كورونا.. كيف وصل إليهم

شاهد.. امرأة بريطانية حامل تستغيث بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو