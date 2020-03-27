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فن

في عيد ميلادها .. 3 رجال في حياة ماريا كاري نصبت على أحدهم والأخير يصغرها بـ 13 عاما

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:21 ص
ماريا كاري
ماريا كاري
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شروق ابراهيم
هي واحدة من اهم المغنيات في العالم وصاحبة مشوار فني مليء بالانجازات والجوائز ، انها صاحبة الحنجرة الذهبية ماريا كاري الذي يصادف اليوم الـ 27 من شهر مارس فهي من مواليد برج الحمل.

ولم تكن حياة ماريا كاري الشخصية على نفس قدر استقرار ونجاحات حياتها الفنية، بل واجهت عدة ازمات نبرز اهمها في السطور التالية. 

عقب انفصالها عن زوجها السابق نيك كانون، ارتبطت بالملياردير الاسترالي الشهير جيمس باكر واستمرت علاقتهما لفترة طويلة وكانا في صدد تنفيذ خطة زواجهما ولكنما انفصلا وحينها رفضت المطربة الامريكية اعادة خاتم خطبتها لـ " جيمس باكر" الذي تجاوز ثمنه مليون دولار امريكي. 

وبعد جيمس باكر، ارتبطت ماريا كاري بالراقص الشهير بريان تاناكا الذي يصغرها في العمر بحوالي 13 عامًا، وتعيش معه قصة حب مشتعلة.
ومؤخرا نيك كانون ، طليق المغنية العالمية ماريا كاري، عن عدم رغبته في الزواج مرة ثانية عقب انفصاله عن زوجته السابقة  منذ 8 سنوات. 

وقال نيك كانون، في حوار لموقع ET الأجنبي : " لا أؤمن بالزواج مرة اخرى عقلي تغير وطريقة تفكيري انا فعلت هذا الشيء، وأنا لا احب تكرار الاشياء التي لم انجح فيها ". 

واضاف :" هل يعقل إذا قفزت من طائرة وتم انقاذي بأعجوبة أن أقوم بنفس الشيء مرة اخري انا عانيت وقاومت بعد الطلاق بشكل كبير". 

وكان نيك كانون انفصل عن ماريا كاري في 2014 بعد ان تزوجا في 2008 وأنجبت النجمة العالمية طفليها التوأم موروكان ومروني، ورغم الطلاق الا ان العلاقة بينهما بقيت على ما يرام.

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