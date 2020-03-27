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رياضة

الهلال السعودي يفاوض تاومبا.. والتعاون يرد

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
بعد قرب رحيل مهاجم نادي الهلال السعودي بافتيمبي جوميز بنهاية الموسم بسبب عدم التوصل لصيغة مناسبة لتجديد تعاقده مع الزعيم ، يتحرك مسؤولي نادي الهلال بشكل نشط للبحث عن بديل للمهاجم الفرنسي خلال الفترة القادمة. 

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن تحرك الهلال لضم المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة لتعويض رحيل جوميز. 

ونفى محمد القاسم رئيس نادي التعاون عن وجود أي عروض محلية أو أجنبية لضم اللاعب، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الفريق خصوصًا مع قرب التجديد له خلال الفترة القادمة. 

ويعد تاوامبا صاحب ال30 عاما  أحد أهم المهاجمين بالسعودية حاليًا حيث ساهم بشكل كبير في تتويج التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي بعد الفوز على الاتحاد في النهائي بنتيجة 2-1. 
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