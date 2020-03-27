بشرى سارة .. نوع من أوراق الشجر يقضي على فيروس كورونا المستجد

تظهر إلا خلال 14 يوما. في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يحرص الجميع على الاهتمام بكل ما يتعلق بتقوية المناعة لمقاومة الفيروسات والميكروبات المنتشرة، خصوصا وأن أعراض فيروس كورونا المستجد لا





خبيرة التغذية ، عددا من فوائد أوراق شجرة الكينا لعلاج الفيروسات خاصة فيروس كورونا : وتشرح الدكتورة سوسن غزال









1- يفيد منقوع أوراق شجرة الكينا في علاج مشاكل الجهاز التنفسي وتحسين عملية التنفس، حيث إنّه يخفف حدّة السعال، واستنشاق بخارها يساعد على فتح المجاري التنفسية، والتخفيف من مشاكل التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية المزمنة.





2- تعالج قشور نبات الكينا مختلف أنواع الفيروسات وتقضي عليها، حيث تعد من أقوى العلاجات الطبيعية في مكافحة الفيروسات.





3- تمكّن الكينا من علاج أمراض صعبة كالملاريا والتهابات الكبد الفيروسي، لأنّها تعمل على تسخين الدم داخل الأوعية الدموية وهذه الحرارة العالية تساعد على قتل الفيروسات بشكل مؤكد.





ورغم الفوائد العديدة لـ شجرة الكينا إلّا أنّ استعمالها يحظر على الأم المرضعة أو الحامل أو الأطفال، وكذلك يمنع تناولها من قبل مرضى ارتفاع ضغط الدم أو مرضى السكري.