تسهيلات جديدة لطلاب الدبلومات بسبب كورونا .. اقتصار اسئلة الاختبارات على المناهج المُدرّسة حتى 15 مارس .. اتاحة المراجعات عبر يوتيوب .. وتأمينات صحية بلجان الامتحانات المقرر انطلاقها منتصف مايو

*سيتم زيادة عدد اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية
* سيكون هناك ممثلون من وزارة الصحة في اللجان
حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير امتحانات الدبلومات الفنية 2020، في ظل ظروف تعليق الدراسة وتخوفات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية، فإن امتحانات الدبلومات ستبدأ في منتصف مايو القادم.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم بالفعل وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب إعادة الطباعة لأنها ملايين الأوراق.
وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا: لذلك قررنا "إلغاء الأسئلة التي تقع في المنهج الذي كان مقررا تدريسه بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠" ، وذلك أثناء سير الامتحانات، مع العلم أنه سيتم توزيع درجات هذه الأسئلة على بقية الأسئلة.
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية "صناعي – زراعي – تجارى – فندقي"، بنظام الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالي 2020/2019.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين، على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق السبت 9 مايو 2020، وتستكمل باقي الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لتقليل التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، تؤكد وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحانات الشهادات العامة مثل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية في موعدها دون تأجيل، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات ستتم في لجان هذه الامتحانات لضمان عدم وجود أي خطورة على الطلاب من فكرة التجمع داخل اللجنة في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير التربية والتعليم: سيتم زيادة عدد اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، كما سيتم زيادة التأمينات الصحية ، وزيادة المسافات بين الطلاب داخل اللجنة الامتحانية ، كما سيكون هناك ممثلون من وزارة الصحة في اللجان
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك مواصفات صحية سيتم مراعاتها في لجان الامتحانات، حيث ستكون اللجنة واسعة مقارنة بعدد الطلاب الممتحنين بداخلها، وستكون المسافة بين كل طالب وآخر لا تقل عن مترين أو أكثر".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تعقيم جميع اللجان الامتحانية، وتوضع هذه اللجان بالكامل تحت إشراف وزارة الصحة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك أجهزة كثيرة في الدولة تتعاون من أجل مرور فترة الامتحانات بدون أي مشاكل تهدد صحة الطلاب والمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات بحيث يتم تعقيم اللجنة قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات لطلبة التعليم الفني، كالتالي:
- التعليم الفني (سنوات النقل): استمرار الطلاب في أنشطة التعلم عن بعد من خلال القنوات التعليمية (قناة مصر التعليمية ١١٧٤٧ رأسي - نايل سات)، وقناة التعليم الفني على موقع اليوتيوب حتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، وتم إتاحة جميع المواد الدراسية والتعليمية المصورة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني (أون لاين) على منتديات قطاع التعليم الفني (www.fanyeduc.yoo7.com).
- قناة التعليم الفني على يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q
- مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الجدارات (سنوات النقل): سيتم التواصل بين المعلمين والطلاب طوال فترة تعليق الدراسة عن طريق استخدام موقع https://edmodo.org
- الفترة من 18 حتى 23 أبريل 2020 (طلبة التعليم الفني وطلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية): تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبيقية، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية.
- الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020: إعداد كل طالب ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده، وترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع.
- سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذي يسلمه الطالب، وأدائه في الأنشطة العملية التي ستتم قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسي الأول.
جدير بالذكر أن قطاعات امتحانات الدبلومات الفنية كانت مقسمة كالتالي:
- قطاع القاهرة أ يضم محافظات القاهرة والفيوم والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.
- قطاع القاهرة ب يضم مدارس محافظات الجيزة، وبني سويف، والبحر الأحمر، والتعليم والتدريب المزدوج.
- قطاع طنطا ويضم مدارس محافظات المنوفية والقليوبية.
- قطاع الزقازيق يضم مدارس محافظات الدقهلية ودمياط.
- قطاع قويسنا يضم مدارس محافظات البحيرة والغربية.
- قطاع دمياط يضم مدارس محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والشرقية.
- قطاع دمنهور يضم مدارس كفر الشيخ ، والإسكندرية ومطروح.
- قطاع بني سويف ويضم مدارس محافظات المنيا ، والأقصر ، وأسوان.
- قطاع المنيا ويضم مدارس محافظات سوهاج، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنا.
أما الدبلومات الفنية المركزية ومقرها قطاع القاهرة ، فهي : دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الـ 3 سنوات إعداد مهني، ودبلوم الدراسات الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس