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محافظات

التزام تام من المواطنين في ثالث أيام الحظر بقنا.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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يوسف رجب

شهدت شوارع وطرق قنا الرئيسية، حالة التزام تام من المواطنين، بحالة الحظر المفروض في ثالث يوم من تطبيقه على مستوى الجمهورية.


نشرت قوات الأمن أكمنة متحركة في مداخل ومخارج المدن والطرق الرئيسية، لضمان تطبيق إجراءات الحظر بشكل كامل.


أشاد اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، بالتزام أبناء قنا بإجراءات الحظر التي قررتهاةالظولة، لافتًا إلي أنه يتم تطبيق قرار الحظر دون أي تهاون، مع  تطبيق روح القانون، مراعاة للحالات الإنسانية التي تضطرها الظروف للتحرك خلال فترة الحظر.


وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدد من القرارات، من ضمنها حظر تجوال المواطنين علي الطرق العامة بداية من الساعة السابعة مساء حتي الساعه السادسة صباحًا.

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