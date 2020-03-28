هواوي تكشف النقاب عن أول نظارتها الذكية.. صور

إلى جانب الإعلان عن سلسلة هواتف Huawei P40، كشفت شركة هواوي أيضا عن أول نظارة ذكية من إنتاجها ويطلق عليها اسم X GENTLE MONSTER، والتي تأتي بتصميم أنيق وتقنيات متطورة.





تصميم أنيق





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تأتي أول نظارة ذكية من هواوي بتصميم أنيق، مما يجعلها قبل كل شيء نظارات سهلة الارتداء، واستنادا إلى شكل التصميم المبتكر على أحدث صيحات الموضة للنظارت لتعطي مظهرا جيدا لمرتديها علي عكس المنتجات المنافسة.





وتأتي النظارة بخمس تصميمات مختلفة ثلاثة منها بعدسات بصرية والاثتنين الباقيتين بعدسات شمسية مناسبة لكل الأوقات وكافة المناسبات.





تقنيات رائدة





وبتقنية اتصال وتواصل حديثة من هواوي تسهل التواصل والاستماع إلى الموسيقي بنفس الوقت، تشمل X GENTLE MONSTER العديد من الميزات التقنية التى تجعل هواوي تتفوق كالعادة على منافسيها بمنتج جديد.





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ومن أبرز مواصفات X GENTLE MONSTER، يحتوي ذراعي النظارة على مكبر صوت مزدوج بتجويف داخلي يتيح إرسال صوت نقي للمستخدم، وعلى غرار السماعات اللاسلكيا الحديثة توفر النظارة ميزة التقليل من الضوضاء المدمجة بتقنية الذكاء الاصطناعي للحد من الضوضاء أثناء إجراء اتصال عبر الميكروفونات الموجودة في ذراع النظارة.





وأما بالنسبة لعمر البطارية الذى يصل إلى ساعتين ونصف الساعة من الاستخدام في الشحنة الواحدة، من الاتصال والاستماع للموسيقي، ببنما يمكنها الاستمرار إلى 8 ساعات عند الاستماع للموسيقي.





وبالنسبة لشحن النظارة الذكية، فقد قامت هواوي بتضمين الشاحن في علبة النظارة الجلدية لتسهيل عملية الشحن.