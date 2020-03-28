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فن

جمعنا 21 مليون جنيه.. رجاء الجداوي توجه الشكر لجمهورها

السبت 28/مارس/2020 - 01:38 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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آيه عاطف
حرصت الفنانة رجاء الجداوي، على توجيه الشكر لجمهورها ومتابعيها الذين استجابوا لحملة التبرعات لصالح مستشفى بهية، لمعالجة السيدات المصابات بالكانسر.

نشرت رجاء الجداوي فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقالت من خلاله: "الحلم أصبح حقيقة قدرنا بمساعدتكم الإنسانية والمادية في مستشفى بهية إننا نجمع مبلغ 21 مليون جنيه".

وتابعت قائلة: "ده معناه أن قائمة الانتظار بدل 45 يوما أصبحت 21 يوما.. ده شيء جيد جدا أنا بشكركم جدا وبشكر مستشفى بهية اللي بعتبرها سند للمرأه في محنتها".

بينما جاءت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي، كان من بينها: "الفنانه الوحيده اللي احبك من القلب جدا الله شاهد وكثير اناقتج تدرس على كل الاجيال الله يطول بعمرك محبتك من العراق".


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