تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود جميع الاجهزة التنفيذية بالتعاون مع اهالى المحافظة والشباب المتطوعين فى تكثيف الاعمال والاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.





ويواصل مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوي تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمحاربة فيروس كورونا ، حيث تم تطهير وتعقيم شوارع قري غرب التابعه لمركز ومدينة مطروح وتوزيع المياه المضاف اليها مادة الكلور علي المواطنين لرش وتطهير المنازل.





وقام مجلس مدينة الضبعة برئاسة اللواء هانى يوسف بتكثيف جهود النظافة بالمدينة وازالة اماكن تراكم الاتربة ، كما تم متابعة تطهير سيارات الاجرة بموقف المدينة فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وحافظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.





وقام مجلس مدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر يواصل جهود رش وتطهير الشوارع والمنشاءات بالمدينة .





وتفقد اللواء وفائى الحصيوى رئيس مدينة سيوة أعمال نقطة الطب الوقائي بكمين (الكيلو٧) والتي تحتوي علي راصد لحصر حركة الأفراد والمركبات الوافدين إلي سيوة وكذا فريق رش وتطهير المركبات القادمه إلي الواحه وعنصر لقياس درجه الحراره كإجراء وقائي وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدوله للوقاية من فيروس كورونا المستجد(COVID-19) ومنعا لإنتشار الأمراض بين أفراد المجتمع.





وقام مجلس مدينة العلمين برئاسة المهندس رضا جاب الله برفع التراكمات الصلبة وتكثيف جهود النظافة بالمدينة ..والاهتمام برفع مستوي اعمال النظافة اليومية ينطلق المركز والقري التابعة وذلك حفاظا علي الصحة العامة والمظهر الحضاري الذي يليق بمحافظة مطروح.





كما تم تنظيم حملة مكبرة لرفع مستوي النظافة بقرية سيدي عبد الرحمن بمتابعة فتح الله صالح رئيس القرية ورش وتطهير الارصفة والشوراع وواجهات المحلات بسيارات ومعدات مجلس مدينة العلمين والوحدة المحلية بقرية سيدي عبد الرحمن .



