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رياضة

مصطفى يونس: علاقتي بالخطيب انقطعت.. والمنافقون فقط من يتقلدون المناصب

السبت 28/مارس/2020 - 06:08 م
مصطفى يونس ومحود
مصطفى يونس ومحود الخطيب
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محمد السعيد
أكد مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق أنه لم يعد يتواصل مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.


وقال مصطفى يونس، في تصريحات لـ " صدى البلد":" لم يحدث أي تواصل بيني وبين الكابتن محمود الخطيب منذ فترة طويلة".


وتابع مصطفى يونس:" مجلس الأهلي الحالي مثله مثل أي مجلس، له العديد من الأخطاء، لكن لا يمكن أن ننسى أيضا الأشياء الإيجابية التي حققها".


وعن ابتعاده عن العمل حاليا، قال مصطفى يونس:" صراحتي؛ تسببت في خسارتي كثيرا، لم أتلقَّ أي عروض في الفترة الماضية للعودة، سواء من جانب النادي الأهلي أومن  أي جهة أخرى، يبدو أن المنافقين فقط هم الذين يتقلدون المناصب حاليا".
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