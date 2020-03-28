مصطفى يونس: علاقتي بالخطيب انقطعت.. والمنافقون فقط من يتقلدون المناصب









وقال مصطفى يونس، في تصريحات لـ " صدى البلد":" لم يحدث أي تواصل بيني وبين الكابتن محمود الخطيب منذ فترة طويلة".









وتابع مصطفى يونس:" مجلس الأهلي الحالي مثله مثل أي مجلس ، له العديد من الأخطاء، لكن لا يمكن أن ننسى أيضا الأشياء الإيجابية التي حققها".









وعن ابتعاده عن العمل حاليا، قال مصطفى يونس:" صراحتي؛ تسببت في خسارتي كثيرا، لم أتلقَّ أي عروض في الفترة الماضية للعودة، سواء من جانب النادي الأهلي أومن أي جهة أخرى، يبدو أن المنافقين فقط هم الذين يتقلدون المناصب حاليا".

أكد مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق أنه لم يعد يتواصل مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.