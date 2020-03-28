AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل أكمل قراءة القرآن حال انتقاض الوضوء أم يجب تجديده .. مستشار المفتي يجيب

السبت 28/مارس/2020 - 08:32 م
قراءة القرآن
قراءة القرآن
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الوضوء مستحب لقراءة القرآن، ومن قرأ دون وضوء فلا بأس، إذا لم يكن جنبًا.

وأضاف مجدي عاشور، في إجابته على سؤال « كنت متوضأ ولكن نقض وضوئي فهل أقرأ القرأن أم لا؟»، أن الإنسان إذا كان جنبًا فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لكن إذا كان غير جنب، فله أن يقرأ القرآن من غير مصحف عن ظهر قلب، وإن كان على غير طهارة، لكن إذا كان أراد أن يقرأ من المصحف، فإنه يتوضأ أولًا؛ لقوله جل وعلا: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]، وقوله ﷺ لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمقصود أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، يعني: غيب حفظ، فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير وضوء، أما الجنب لا يقرأ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما إذا كان يقرأ بالمصحف، فإنه لا بد أن يكون على طهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر.

وتابع : "هناك فرق بين مس المصحف وقراءة القرأن من المصحف، فمس المصحف أشد فقال الله تعالى {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }فقالوا يجب ان يكون متوضأ وفيه إختلاف فقالوا إذا كان متوضأ هو الذى يمسك المصحف، ويجوز كذلك لغير المتوضئ أن يقرأ القرأن ولكن دون مس المصحف".

حكم التحدث أثناء الوضوء

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء وضوئه ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعًا، والأصل في الأفعال الإباحة.

وأضاف شلبي، في إجابته على سؤال «هل التحدث أثناء الوضوء يبطله ؟»، أن التحدث أثناء الوضوء لا يبطله لكن الكلام مكروه، قال الفقهاء ويكره الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة والكراهة المنقولة عن بعض العلماء في كراهة الكلام أثناء الوضوء محمولة على ترك الأولى، وليس المقصود الكراهة الشرعية، أي : الأفضل أن لا يتكلم المتوضئ في حال وضوئه من غير حاجة .

وتابع قائلًا " أنه لو تحدثنا أثناء الوضوء فيكون الكلام مكروه لكن لو تكلمنا فيكون الوضوء صحيح وتصح الصلاة به".

هل تقبل قراءة القرآن من غير وضوء ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

وأوضح عبدالسميع قائلًا: أن جمهور الفقهاء يقولون على جواز قراءة القرآن من غير وضوء، حتى لو كان من المصحف ولكن بشرط أن لا يلمس صفحاته، كذلك لا مانع من مراجعة القرآن مع نفسي من غير وضوء، أما لو كان سيقرأ من المصحف ويلمس صفحاته فيجب عليه أن يتوضأ.

وتابع: بأنه يجوز قراءة القرآن من غير وضوء بشرط عدم لمس المصحف. 

هل تقبل قراءة القرآن دون حجاب ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وردّ شلبي، قائلًا: إن إرتداء المرأة للحجاب من آداب قراءة القرآن وليس من شروطها، ولو لم ترتديه فيصح ويجوز ولا حرج فى ذلك، وإن كان الأولى والأفضل أن تستر المرأة عورتها أثناء قراءة القرآن.


حكم قراءة القرآن للمرأة دون حجاب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا قرأت القرآن دون حجاب فتكون القراءة جائزة وصحيحة ولا حرج فى ذلك.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة المرأة القرآن دون حجاب؟»،أن قراءة المرأة للقرآن دون حجاب جائزة، فالحجاب من الآداب المتعلقة بقراءة القرآن ولكنه ليس شرطًا.

وأشار الى أنه يشترط على الإنسان عند قرأته للقرآن أن يكون على طهارة و متوضأ، واستقبال القبلة وستر العورة من الآداب كذلك، فلو قرأت المرأة دون حجاب فتكون قرأتها صحيحة ولا شيء في ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخذ مصحف موقوف من المسجد.. تعرف على عقوبته عند الله

هل يقبل التسبيح من غير وضوء ؟ .. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز قراءة القرآن في وضع النوم ؟

الإفتاء: يجوز قراءة القرآن من غير وضوء.. بشرط

هل يجب تجديد الوضوء أثناء قراءة القرآن.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط

هل يجب الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف ؟

ترشيحاتنا

الصحة: 6 متوفين جدد بفيروس كورونا من محافظات القاهرة و دمياط والمنيا وبورسعيد

إيطاليا : تسجيل 2117 حالة إصابة جديدة في إقليم لومبارديا بفيروس كورونا

للحفاظ على منزلك خاليا من فيروس كورونا.. اتبع هذه الخطوات الخمسة.. تفاصيل

بشرى سارة.. دواء فيروس سي يعالج 11 حالة مصابة بـ كورونا

نجم الزمالك المعار يعود للنادي بفرمان من مرتضي منصور

الصحة: تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 6 وفيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

بدون مكياج .. راندا البحيري بإطلالة كاجوال شتوية