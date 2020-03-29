AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موريتانيا تعلن إجراءات طارئة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 06:19 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الأحد، عن إجراءات طارئة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقررت حكومة موريتانيا إغلاق المحال التجارية باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، ابتداء من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وكانت موريتانيا قررت يوم السبت ، منع التنقل بين الولايات البالغ عددها 13 ولاية، ابتداء من اليوم الأحد، واستثنت من ذلك الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية. بحسب بيان وزارة الداخلية.

وسجلت موريتانيا 5 حالات إصابة بفيروس كورونا فقط، بعد تسجيل حالتي إصابة أمس السبت.

وكان رئيس موريتانيا  محمد ولد الغزواني أعلن تبرعه براتب ثلاثة أشهر لصالح صندوق التضامن الاجتماعي لمكافحة آثار فيروس كورونا.

 وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت عن إنشاء صندوق التضامن لجمع التبرعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ووفق وسائل إعلام موريتانية يبلغ راتب الرئيس الموريتاني 7 مليون أوقية قديمة (حوالي 19.8 ألف دولار)، شهريا.

كما أعلن أعضاء الحكومة تبرعهم براتب شهر لصالح الصندوق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق بسبب كورونا.. تفاصيل

روسيا تتخذ قرارات طارئة لمواجهة انتشار كورونا

12 ساعة .. رئيس تونس يعلن حظر التجول في البلاد بسبب كورونا

فرض حظر التجوال في تونس من 6 مساء حتى 6 صباحا بسبب كورونا

انتكاسة مفاجئة.. الأردن تعلن إصابة أول مريض بـ كورونا بعد شفائه

موريتانيا تفرض حظر التجوال لمكافحة كورونا

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تحذر من أمر خاص بـ كورونا .. فيديو

فلت من فتك الفيروس.. شفاء معمر إيطالي عمره 101 عام من كورونا

الشخير يؤثر سلبا على العلاقة الحميمة.. إليك أفضل 5 طرق للتخلص منه

فضل قراءة سورة الملك.. 4 أمور تجعلك حريصا عليها قبل النوم

إجراء التحاليل والنتيجة في 5 دقائق.. اكتشاف أسرع جهاز لفحص كورونا

الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثة في الكنيسة.. جريمة قتل غريبة في بريطانيا والقاتل مجهول

مش معروفة .. أطعمة فعالة فى علاج الاكتئاب والحزن بسرعة .. أغربها الفول والطماطم

عزل كورونا .. تقديم برامج التليفزيون من المنزل في بريطانيا