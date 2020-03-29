موريتانيا تعلن إجراءات طارئة لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الأحد، عن إجراءات طارئة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقررت حكومة موريتانيا إغلاق المحال التجارية باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، ابتداء من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.





وكانت موريتانيا قررت يوم السبت ، منع التنقل بين الولايات البالغ عددها 13 ولاية، ابتداء من اليوم الأحد، واستثنت من ذلك الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية. بحسب بيان وزارة الداخلية.





وسجلت موريتانيا 5 حالات إصابة بفيروس كورونا فقط، بعد تسجيل حالتي إصابة أمس السبت.





وكان رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني أعلن تبرعه براتب ثلاثة أشهر لصالح صندوق التضامن الاجتماعي لمكافحة آثار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت عن إنشاء صندوق التضامن لجمع التبرعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ووفق وسائل إعلام موريتانية يبلغ راتب الرئيس الموريتاني 7 مليون أوقية قديمة (حوالي 19.8 ألف دولار)، شهريا.

كما أعلن أعضاء الحكومة تبرعهم براتب شهر لصالح الصندوق.



