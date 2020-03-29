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فن

شيرين عبد الوهاب عن أزمة كورونا: حالى زى حالكم

الأحد 29/مارس/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب فتح حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة توتير بعد أكثر من 5 أشهر على غيابها. 

ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة لمتابعيها قائلة: "أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جدًا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني".

وأضافت شيرين عبد الوهاب: "أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير". 

يذكر أن آخر البومات شيرين، الفنية ألبوم "نسّاي"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق.
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