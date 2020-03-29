شيرين عبد الوهاب عن أزمة كورونا: حالى زى حالكم





ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة لمتابعيها قائلة: "أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جدًا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني".





وأضافت شيرين عبد الوهاب: "أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".





يذكر أن آخر البومات شيرين، الفنية ألبوم "نسّاي"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق.

