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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعداد لانطلاق الموسم الكروي.. يونايتد إف سي يواجه الزمالك ودياً غداً

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام نظيره يونايتد إف سي، في التاسعة صباح غدٍ السبت، على ملعب الزمالك، ضمن استعدادات يونايتد إف سي لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

يونايتد إف سي يواجه الزمالك ودياً غداً

تأتي المباراة في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لفريق يونايتد إف سي، الذي يستعد للمشاركة في منافسات القسم الرابع خلال الموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والوصول إلى أفضل مستوى قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويخوض يونايتد إف سي، عددًا من المباريات الودية القوية خلال فترة الإعداد، بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين والوقوف على مستوى العناصر المتاحة، إلى جانب منح الجهاز الفني فرصة لتجربة أكثر من طريقة لعب وتشكيل استعدادًا للموسم الجديد.

يونايتد إف سي يستعد للموسم الجديد عبر الزمالك 

 

ويحرص أحمد جمال، رئيس نادي يونايتد إف سي، على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للفريق والجهاز الفني، من أجل الظهور بشكل مميز خلال منافسات الموسم الجديد، وتحقيق الأهداف التي يسعى النادي للوصول إليها.

ويقود الفريق فنيًا عصام هلال مديرًا فنيًا، ويعاونه مصطفى عبدالمنعم مدربًا عامًا، ومحمد الصغيري وحسن يوسف مدربين مساعدين، بينما يتولى أحمد فتحي تدريب حراس المرمى، وأحمد محمود مهمة أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد تحسين وسيد الحضري الإدارة.

رغم الاعتذار العلني.. الزمالك يعاقب عبدالله السعيد

 

اتخذ مسئولو نادي الزمالك قرارًا بتوقيع عقوبة مالية على عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية غيابه عن معسكر الإعداد للموسم الجديد وعدم الانتظام في التدريبات خلال الفترة الماضية، وذلك رغم البيان الذي أصدره اللاعب مؤخرًا وأعلن خلاله استمراره مع القلعة البيضاء.

وكشفت تقارير إعلامية حديثة أن نادي الزمالك وقع غرامة مالية قدرها مليوني جنيه على عبدالله السعيد، بسبب غيابه عن معسكر الفريق، في الوقت الذي لا تزال فيه أزمة اللاعب مع النادي مرتبطة أيضًا بمستحقات مالية متأخرة. 

الزمالك يونايتد إف سي نادي الزمالك أحمد جمال عصام هلال

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