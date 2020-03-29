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تقديم موعد منع حركة المواطنين في جدة ليكون من 3 مساء وتعليق الدخول والخروج منها

الأحد 29/مارس/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلنت المملكة العربية السعودية، منذ قليل، تقديم موعد منع حركة المواطنين فى جدة ليكون من 3 مساءًا وتعليق الدخول والخروج منها. 

وأعلنت السلطات السعودية، السبت، تمديد تعليق حضور الموظفين في القطاعين العام والخاص (بوجود استثناءات) لمقرات العمل، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة سابقا في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19". 

جاء ذلك على لسان مصدر بوزارة الداخلية السعودية، حيث عدد الإعلانات الأربعة الجديدة كالتالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: 

1- تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وذلك حتى إشعار آخر.
2- تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، وذلك حتى إشعار آخر.
3- تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر.
4- تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وذلك حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة السعودية، السبت، عن تسجيل 99 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات 1203، كما تماثلت حالتان جديدتان للشفاء وتوفي شخص رابع جراء هذا المرض. 
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