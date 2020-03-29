أخبار السعودية اليوم.. اعتراض 3 صواريخ في سماء الرياض وجازان.. 1203 إصابات و4 وفيات حصيلة كورونا.. والمملكة تهاجم الفيروس بتقنية جديدة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والملفات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.













تعرضت سماء المملكة العربية السعودية لهجوم صاروخى يعتقد أنه من تنفيذ جماعة الحوثى المدعومة من إيران، فيما تصدت الدفاعات الجوية للمملكة للصواريخ الثلاثة بـ مدينتي جازان والرياض .





ولم ينتج عن الهجوم أي إصابات أو أضرار، ويتزامن الهجوم الحوثي مع حالة حظر التجول المفروضة في المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.













أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وصعدة باتجاه الأحياء السكنية واستهدفت المدنيين في مدينتي الرياض وجازان، وتسببت الشظايا أثناء اعتراض الصاروخين من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، في إصابات طفيفة لمدنيين اثنين في مدينة الرياض.













قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني باشرت التحقيق في حادث سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسببت إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة.













أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للجريمة النكراء التي تمثلت بإطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة.













شارك رامي صبري جمهوره بصورة لعلم المملكة العربية السعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر رامي صبري الصورة بعد تعرض المملكة العربية لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين وعلق عليها قائلا "اللهم إحفظ أهل السعودية وأرضها".













أعلنت وزيارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.





وقال متحدث الصحة السعودية أن الإصابات الجديدة من بينها 10 إصابات إرتبطت بالسفر خارج البلاد. وقالت الصحة السعودية أن إجمالي الإصابات فى المملكة وصل إلى 1203 وعدد الوفيات وصل إلى 4 حالات. وإختتمت الصحة السعودية أن إجمالي الحالات التى تمثلت للشفاء وصل إلى 37 حالة.













تعزز المملكة العربية السعودية من إجراءاتها الإحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بشتى الطرق لتضييق الخناق على انتشار الفيروس الذى سجل إجمالى 1104 حالات حتى أمس.





وبدأت أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بإستخدام تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة "درون" مزوّدة بكاميرات حرارية حديثة ومتعدّدة الأطياف تعمل بالذكاء الاصطناعي.













تواصل المملكة العربية السعودية، مسيرة العملية التعليمية عن بُعد وسط إجراءات مشددة، عازمةً على أن لا تتأثر بفيروس كورونا المستجد، ماضية فى وضع الخطط البديلة.





وأكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية، إبتسام الشهري، الاستمرار بعملية التعليم عن بُعد.













أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى إشعار آخر.





وكانت سجلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، إرتفاعًا ملحوظًا فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما لوحظ إنخفاض فى أعداد الإصابات على مدار الأيام الماضية.











